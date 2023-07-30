"الوثائقية".. ماجدة موريس: فخر الدين صلاح شجع أسامة أنور عكاشة على الاتجاه للدراما

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي رصد فيه قصة حياته بداية من طفولته والعوامل التي شكلت موهبته الكتابية.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن الدراما التليفزيونية في البداية كان لها أشكال كثيرة بدأت بمسلسل النصف ساعة والساعة للسهرة التي تصل إلى ساعتين وبعدها السباعية، وبعدها 10 حلقات وبعدها وصلت إلى 13 حلقة، وكان هذا أقصى حد في بداية التليفزيون.

المخرج فخر الدين صلاح أول من شجعه ليتجه للدراما

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أن المخرج فخر الدين صلاح، هو المحرض الأول لأسامة أنور عكاشة لكي يتجه للدراما لأنه قرأ المجموعة القصصية الأولى له، واكتشف أنه فيها كاتب لديه الكثير من الأشياء المهمة، وطلب منه أن يعود من الكويت وطلب منه تحويل القصة لسيناريو وعمل "سباعية الإنسان والحقيقة"، وبعدها دخل على المسلسلات عمل معه "المشربية، وأبواب المدينة، وأدرك شهريار الصباح"، ولكن توفى فخر الدين مبكرًا".