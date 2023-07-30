الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوثائقية.. ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سبب عدم قدرته على العمل خارج مصر

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي رصد فيه قصة حياته بداية من طفولته والعوامل التي شكلت موهبته الكتابية.

وقال الناقد الأدبي حمدي عبدالرحيم، إن"عكاشة"، في الأساس كان كاتب قصة قصيرة وكتب مجموعة قصص ونشرها ولم تحقق النجاح الجماهيري الذي كان ينتظره ولحسن حظ الأدب العربي وقعت المجموعة في يد كاتب كبير متمكن وهو سليمان فياض، واختار منها قصة قدمها كسهرة للتليفزيون ونصحه بالتفرغ لكتابة أعمال تليفزيونية.

وأضاف الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، أن عكاشة كان مصرًا على كتابة الأدب، ولكن أصدقاءه مثل جمال الغيطاني، ومحسن زايد قالوا له إن الأدب جمهوره محدود.

عدم قدرته على العيش بالخارج

وتابعت ابنته نسرين عكاشة، أن والدها ظل يعافر طوال السنوات الأولى وكان يضع أولاده نصب عينه وكان ينتقل من وظيفة لأخرى، ولم يتحمل وقرر السفر للخارج وبالفعل سافر للكويت، ولم يستطع البقاء أكثر من شهرين وكان يرسل خطابات لزوجته يحكي لها أنه لا يستطيع البقاء بعيدًا عنهم، فهو لم يتحمل الوظيفة، وكذلك لم يتحمل السفر للخارج، وفجأة وفي يوم وليلة عاد وأخبرهم أنه سيكمل بالشيء الذي يناسبه ومقتنع به. 

الوثائقية أسامة أنور عكاشة العيش بالخارج الادب سليمان فياض سهرة للتلفزيون

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