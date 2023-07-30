الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا انفجار باكستان إلى 44 قتيلا

انفجار باكستان
انفجار باكستان

أفادت صحيفة الجارديان بأن ضحايا انفجار باكستان وصل إلى 44 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب ما يقرب من 200 في انفجار قنبلة في شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا استهدف تجمعًا سياسيًا.

وقالت الشرطة إن الانفجار الذي وقع في منطقة باجور على الحدود مع أفغانستان نجم عن تفجير انتحاري، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

اجتمع أكثر من 500 من أنصار حزب جمعية علماء الإسلام المحافظ، الشريك في الائتلاف الحكومي، لحضور مؤتمر قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام عندما وقع الانفجار بعد ظهر يوم الأحد.

وكانت وسائل إعلام باكستانية أعلنت، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى تفجير اجتماع سياسي شمال غرب البلاد إلى 40 قتيلًا. 

وقالت الشرطة ومسئولو الصحة، إن قنبلة قوية انفجرت في تجمع حاشد لمؤيدي رجل دين متشدد وزعيم سياسي في منطقة باجور شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان اليوم الأحد، وقُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا وجُرح أكثر من 100، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

 

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