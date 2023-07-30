الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الديمقراطية لتحرير فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": اجتماعنا بمصر خطوة أولى مهمة لإنهاء الانقسام

ماجدة المصري،
ماجدة المصري،

اعتبرت ماجدة المصري، عضو جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاجتماع الفلسطيني بمصر اليوم خطوة أولى مهمة لإنهاء الانقسام.

وقالت خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "الاجتماع أعاد الحوار بين جميع الفصائل في مواجهة الاحتلال، لافتة إلى أن اجتماع الفصائل اليوم، هام وأهم مخرجاته تشكيل لجنة عمل لمتابعة تضع الآليات المطلوبة لمناقشة القضايا الهامة والحساسة.

وتابعت ماجدة المصري، عضو جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "اجتماع اليوم خطوة هامة لمناقسة الموضوعات والقضايا المختلف حولها".

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