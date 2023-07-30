"الوثائقية".. تفاصيل أول قصة كتبها أسامة أنور عكاشة وهو طفل لـ"بابا شارو"

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي رصد فيه قصة حياته بداية من طفولته والعوامل التي شكلت موهبته الكتابية.

وقالت المذيعة نسرين عكاشة، إنه كان قد بدأ يتشكل داخله أنها تتعامل معه كأم فهي ست طيبة ومضحية وتربي 3 أولاد، ومنحته جزءا من الحنان الذي افقتده برحيل والدته.

بين جنبات حجرة الطفل أسامة كثيرا ما تردد صوت الإذاعي محمد محمود شعبان، الشهير بـ"بابا شارو"، حتى قرر ذات يومًا أن يراسل برنامجه المفضل بقصة من تأليفه سماها "المغامرة العجيبة"، وهكذا أصغى الطفل لأسمه للمرة الأولى قادمًا من أثير الإذاعة أسامة أنور عكاشة.

التحاقه بالكلية وسفره للمدينة التي أحبها دون أن يراها

ومع انتهاء سنوات الطفولة كان أسامة أنور عكاشة، يتجهز لمغادرة بلدته التي شكلت بأحداثها معالم شخصيته الفنية في كفر الشيخ ليلتحق بقسم الدراسات الاجتماعية والنفسية بكلية الآداب في جامعة عين شمس بالقاهرة، المدينة التي أحبها دون أن يراها.