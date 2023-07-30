الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السجينى: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية هو مفاصل الدولة، حيث يخص ما يزيد علي 4 آلاف قرية، وطريقة تعامل المواطن مع الإصلاحات الهيكلية، لذا أي محور في قانون الإدارة المحلية، سواء على مستوى الجهاز التنفيذي أو على مستوى الجهاز الرقابي والحوكمة، أو على مستوى التحديث والرقمنة، يؤثر سلبًا أو إيجابا على بلدنا بالكامل.

وبالنسبة لطريقة اختيار المحافظين، بالانتخاب أم التعيين، قال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الانتخاب في منتهى الخطورة على الدولة المصرية وتماسكها، وكثير من القوى السياسية المعارضة التي كانت تتبنى فكرة الانتخاب، تبدّل موقفها، وأصبحوا يؤيدون اليوم فكرة التعيين، لكن لديها تحفظين، التوقيت، والنظم الانتخابية وتطبيقات اللامركزية.

السجيني: في الظروف الحالية لا يمكن يطبق انتخاب المحافظين

وعما يتردد عن التخوف من تغلغل الإخوان عبر انتخابات المحليات، قال السجيني إن هذا التخوف منطقي من عام 2015 لـ2018، أما اليوم الدولة المصرية نجحت في بناء قواعد استقرارها، ومفاصل الدولة قائمة، أجهزتها موجودة وحاضرة، والفتن والإرهاب لم يعودا موجودين.

وأردف: "يبقى مستوى التعليم والثقافة، والنسيج الشعبي، فسوق الانتخابات في مصر يتمثل في الناخب والمرشح، كل منهما عليه دور، القوى السياسية عليها الدفع بمرشحين أكفاء، والناخب ينتبه لحسن الاختيار".

وحتم بأنه في الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق انتخاب المحافظين، وهو ما وافقت عليه وأيدته المعارضة.

احمد السجيني انتخاب المحافظين تعيين المحافظين

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