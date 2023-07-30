الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل في محافظة قنا

جثة
جثة

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بمدينة قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب في نهر النيل أثناء الاستحمام بمدينة قوص.

وبعد الفحص تبين مصرع سعيد السقا، يبلغ من العمر 19 عامًا، من محافظة الدقهلية، غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بمدينة قوص، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أبنائها الثلاثة أخل أخطرت النيابة إسعاف احد

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