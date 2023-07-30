الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية,, السد القطري يخطف فوزًا مثيرًا على الهلال السعودي في الوقت القاتل

الهلال والسد القطري
الهلال والسد القطري

خطف السد القطري فوزا ثمينا على الهلال السعودي  3 /2 ، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، المقامة حاليا في السعودية.

وتقدم الهلال عن طريق ميشال ديلجادو في الدقيقة العاشرة ، قبل أن يدرك بغداد بونجاح التعادل للسد في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 51 سجل طارق سلمان الهدف الثاني للسد، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل للهلال في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل السد الهدف الثالث عن طريق جونزالو بلاتا.

وكانت مباريات الجولة ذاتها بالمجموعة قد انطلقت بمباراة بين الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي وانتهت بالتعادل 1 /1.

ورفع السد رصيده إلى أربع نقاط، بفارق نقطتين عن الوداد وأهلي طرابلس، فيما يحتل الهلال المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقام البطولة في 3 مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة، وتتواصل منافساتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

السد القطري الهلال السعودي البطولة العربية مباراة السد والهلال السعودي

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