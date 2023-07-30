مولاي وترانيم.. ذوي الهمم بكنائس قطاع المنتزة يبدعون في احتفالية "طاقة بلا إعاقة"

نظمت أمانة ذوي الهمم بكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية، مساء اليوم، احتفالية كبرى تحت شعار «طاقة بلا إعاقة» لذوي الهمم بالمسرح الكبير حيث جرى تقديم عروض إبداعية ما بين عروض مسرحية وكورال بمشاركة الأبناء من ذوي الهمم، واستعراض للمهارات الفردية للمتميزيين منهم رياضياً وفنيًا وثقافيًا، فيما جرى تكريم 70 خادم من خدام ذوي الهمم، بالإضافة إلى تخريج دفعة من الشباب المؤهلين للتعامل مع ذوي الهمم والمرضى وكبار السن وكذلك الصم والبكم والأطفال.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزة وشباب الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ودكتور سوزان منسي مستشار مكتب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل، أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وآباء كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتميزت العروض بالوحدة الوطنية حيث جرى تقديم أغاني تمزج بين عنصري الأمة المصرية، مسلمين ومسيحيين، بتقديم إبتهال "مولاي" بالإضافة إلى ترتيلة مسيحية، وسط إعجاب الحضور.

وقال الأنبا بافلي، إن اليوم إعلان لما تقوم بها الكنيسة من خدمات تجاه المجتمع، قائلا: «مصر غالية عندنا جدًا»، فيما وجه الشكر إلى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الذي فتح أبواب المسرح الكبير أمامهم دون مقابل بشكل مجاني.

هذا وثمن محافظ الإسكندرية، الدور الكبير والفعال للكنائس في دعم ذوي الهمم والاهتمام بهم والعمل علي دمجهم في المجتمع وتوفير كافة سبل الرعاية لهم. مؤكدا أنه على أتم الإستعداد لتقديم كامل الدعم لأي أفكار تخدم أبنائنا من ذوي الهمم وتشجع دمجهم في المجتمع.

فيما أكد القس بافلي موسى، مسؤول ذوي الهمم بقطاع المنتزة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهتم بذوي الهمم منذ عشرات السنوات، لافتاً إلى أن الخدمة في قطاع المنتزه لتلك الفئة بدأت مع 20 شخصًا من ذوي الهمم ينتقلون بين 4 كنائس حتى وصلت الخدمة إلى 19 كنيسة تعمل بخدمة ذوي الهمم تعمل بطاقة 600 شخص من ذوي الهمم بالإضافة إلى 65 من المكفوفين و80 من الصم و البكم.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح أكثر من مركز خاص لتأهيل ذوي الهمم كما تم تقديم دبلومه خاصة للورش التدريبية لتأهيل الخدام للعمل بالمراكز المهارية لتعليم و كيفية التعامل مع ذوي الهمم مؤكدا بهدف دعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتنمية أسرهم بالتعامل معهم واستغلال قدراتهم في إطار رؤية الدولة المصرية للاهتمام بهم ودعمهم.

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