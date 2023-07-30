حزب الشعب الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": اجتماع فصائلنا اليوم بمصر إنجازا وطنيا

وصف نصر أبوجيش، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اجتماع الامناء العامين بمصر اليوم إنجازا وطنيا فلسطيني.

وقال خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": الاجتماع ركز على مواجهة عدوان الحكومة الإسرائيلية".

وتابع: "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للقضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن البوصلة الحقيقية هي مواجهة الحكومة الإسرائيلية ضد السياسات الصهيونية العنصرية".

من جانبه، وجه أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري كله على استضافة مصر لاجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك شكر بالإجماع لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي"، موضحا: "بحثنا كيفية مواجهة ممارسات حكومة الاحتلال بصف موحد".