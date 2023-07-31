الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع ظهورها.. استشاري يقدم نصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة

الدكتور جمال فرويز،
الدكتور جمال فرويز،

نصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور بالتعامل مع نتيجة أبنائهم في الثانوية العامة بدون مقارنة بين الأبناء بعضهم البعض، مُشيرًا إلى أنَّ نظرة المُقارنة تُعد الأسوأ بين ردود فعل الآباء.

وقال استشاري الطب النفس، إنّه يجب على الآباء تقبّل نتيجة الأبناء مهما كان وضعها، دون سبّ أو تعامل عنيف أو طرد الأبناء من البيت، موضحًا أنَّ البعض منهم يستخدم لغة العنف حال حصول الأبن على درجات غير متوقعة، ممَّا يخلق حالة من الفُرقة والنزاع والتفكك الأسري بين الآباء والأبناء.

وأكد "فرويز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على تجنّب بعض الأخطاء التي يقع فيها الأباء للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة، فلابد من الوصول إلى الحلول البديلة التي ترضي جميع الأطراف، وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة.

 

- نصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة

- لابد على الآباء تقبل الأمر برضى تام والتعامل مع الأبناء بلطف

- لا تلوموا الأبناء على نتيجة الثانوية العامة ولا تقارنوهم بأحد

- ضرورة إظهار الدعم للأبناء أيًا كانت النتيجة المعروضة

- مشاركة الأبناء في الحلول البديلة حال حصولهم على درجات ضعيفة.

- الحديث مع الأبناء حول نتيجة الثانوية العامة وطرح الحلول.

- تأكيد أولياء الأمور على أن النتيجة ليست نهاية العالم.

- على الطالب التعامل مع النتيجة بشكل طبيعي.

- التفاعل مع الموقف بصورته.

- محاولة الآباء تجاوز أبنائهم هذا الموقف.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت عدم حصول أي طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي "بوابة مركز المعلومات" في الأول من أغسطس بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية نصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة الطب النفسي وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس