بالتزامن مع ظهورها.. استشاري يقدم نصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة

نصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور بالتعامل مع نتيجة أبنائهم في الثانوية العامة بدون مقارنة بين الأبناء بعضهم البعض، مُشيرًا إلى أنَّ نظرة المُقارنة تُعد الأسوأ بين ردود فعل الآباء.

وقال استشاري الطب النفس، إنّه يجب على الآباء تقبّل نتيجة الأبناء مهما كان وضعها، دون سبّ أو تعامل عنيف أو طرد الأبناء من البيت، موضحًا أنَّ البعض منهم يستخدم لغة العنف حال حصول الأبن على درجات غير متوقعة، ممَّا يخلق حالة من الفُرقة والنزاع والتفكك الأسري بين الآباء والأبناء.

وأكد "فرويز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على تجنّب بعض الأخطاء التي يقع فيها الأباء للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة، فلابد من الوصول إلى الحلول البديلة التي ترضي جميع الأطراف، وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة.

- نصائح للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة

- لابد على الآباء تقبل الأمر برضى تام والتعامل مع الأبناء بلطف

- لا تلوموا الأبناء على نتيجة الثانوية العامة ولا تقارنوهم بأحد

- ضرورة إظهار الدعم للأبناء أيًا كانت النتيجة المعروضة

- مشاركة الأبناء في الحلول البديلة حال حصولهم على درجات ضعيفة.

- الحديث مع الأبناء حول نتيجة الثانوية العامة وطرح الحلول.

- تأكيد أولياء الأمور على أن النتيجة ليست نهاية العالم.

- على الطالب التعامل مع النتيجة بشكل طبيعي.

- التفاعل مع الموقف بصورته.

- محاولة الآباء تجاوز أبنائهم هذا الموقف.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت عدم حصول أي طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة من الشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي "بوابة مركز المعلومات" في الأول من أغسطس بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.