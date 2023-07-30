الوحدة المحلية لقرية المسين بالبحيرة تنظم قافلة سكانية بقرية فرغلي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية فرغلي التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور وليد حجازي مدير الإدارة الصحية بمركز الدلنجات أنه تم الكشف علي 120 من الأطفال كما تم الكشف على 70 باطنة وتم الكشف على 30 من أمراض النساء كما تم عمل تحاليل اعتلال كلوي لعدد 35 مواطنًا.

كما تم عمل تحاليل لعدد 40 مواطنًا تم صيانة كشافات الإنارة بالقرية كما تم قامت إدارة التموين بتوفير سيارة الغاز وتم استبدال 40 أنبوبة بسعر المصنع.

من ناحية أخرى قامت الإدارة البيطرية بمركز الدلنجات برش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية لعدد 400 من الأغنام وعدد 100 من الأبقار وتم توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ولابد من أخذ وتحصين كافة المواشي والأبقار والجاموس كما تم شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وكذلك التوعية بضرورة التحصنات والتطعيمات.

كما تم توفير خدمات طبية من خلال مبادرة حملة 100 يوم صحة بالقافلة حيث تقدم المبادرة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي "دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال - العناية بصحة الأم والجنين".

وأكد مدير الإدارة الصحية بمركز الدلنجات أن مبادرة 100 يوم صحة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، لافتةً إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً كما إنها تعمل على تقليل قوائم الانتظار.

كما قامت مسئول الوحدة السكانية بعقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم ودارت الندوة عن أهمية صحة المرأة وخاصة بعد انتشار الأمراض وخاصة أورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقًا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة حيث تم التأكيد على ضرورة اهتمام كل فتاة بفحصها الذاتي خاصة لمن يحملون تاريخ وراثي لمرض السرطان في عائلاتهم، وتم طمأنة الجميع إلي أن أغلب الحالات المكتشفة حميدة ويسهل التعامل والعلاج معها كلما كان اكتشاف ذلك مبكرًا، موضحة أعراض المرض، مشددة على ضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم الإهمال في مراحل العلاج.