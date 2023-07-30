الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة في عدد من مناطق مركز زفتى

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن أكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة في عدد من مناطق المدينة والقرى الكبرى، وذلك تماشيًا مع حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى النهوض بالشكل الجمالي للمدينة وتحسين البيئة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في مصر والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك في ظل التحديات التي تواجه البيئة والتغيرات المناخية العالمية.

وأضاف فايد، أن هذه الحملات تأتي كجزء من الجهود الحكومية لتحسين البيئة العامة وجعلها أكثر جمالاً وصحة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الحملات والعمل على الحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال المقبلة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملة تعد استمرارًا لحملات التجميل والتشجير التي تنفذ بشكل منتظم، والتي أسفرت عن زراعة العديد من الأشجار والنباتات في مختلف المناطق بالمدينة، وساهمت في تحسين المظهر العام والصحة البيئية في المنطقة.

وأضاف أن هذه الحملة ليست الأخيرة، وأنه سيستمر في تنفيذ مبادرات جديدة للحفاظ على البيئة وتحسينها، ودعا المواطنين للمشاركة الفاعلة في هذه الجهود الحكومية الهامة.

كما أكد ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، زراعة 311 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

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