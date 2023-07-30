الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطفى لبيب يكشف حقيقة إصابته بجلطة فى المخ

لطفي لبيب
لطفي لبيب

علق الفنان لطفي لبيب، على الأخبار التي نشرت حول إصابته بجلطة في المخ، مؤكدًا أنه بخير ونعمة وزي الفل ولا صحة لما نشر عنه مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، أنه يشارك كضيف شرف في فيلم "مرعي البريمو"، وأنه جيد الآن ويرسم.

مشاركته في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وتابع أنه شارك في الأمس في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، لأنه سبق وتم تكريمه بالمهرجان، مطالبًا بعمل مهرجان ومسابقات لكتاب المسرح، لأنه كان لدينا كتاب أمثال نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وتوفيق الحكيم، وصلاح عبدالصبور، ومحفوظ عبدالرحمن، ولينين الرملي، وسعد الدين وهبة، ونعمان عاشور، وكوكبة لا يمكن حصرها.

وتابع أن حق الاداء العالمي يحفظ للفنان مستقبله وهو مطبق للموسيقيين والمطربين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للفنان أن يطلب عملا، لأن كبرياء الفنان لو فقده يكون فقد فنه.

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