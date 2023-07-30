زوجها خانها مع صديقتها.. الفنانة فريدة سيف النصر تتصدّر الترند بعد تصريحاتها المثيرة

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر، مؤشرات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تصريحاتها المُثيرة للجدل.

وكشفت فريدة سيف النصر العديد من الأسرار في حياتها الشخصية، وعرضت تفاصيل خيانة زوجها لها، وغيرها من المفاجآت التي جذبت الجمهور وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وجاء اسم الفنانة فريدة سيف النصر ضمن الموضوعات الرائجة والأكثر بحثًا على محركات «جوجل» بعد الحديث حول علاقتها الفنية وخيانتها من قبل زوجها ورأيها في عمليات التجميل.

وتحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية ومنها تعرضها للخيانة من زوجها مع صديقتها، إلى جانب حديثها عن رأيها في عمليات التجميل، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

وقالت فريدة سيف النصر متحدثة عن خيانة زوجها لها مع صديقتها: «زوجي اتعلق من بيتي وصاحبتي خطفته.. وكنت بسيبها تاكل وتشرب وأنرل أروح التصوير وأجيبلهم حاجات، وكانت من برا الوسط الفني».

وأضافت: «اكتشفت الخيانة من التليفون.. رفعت سماعة التليفون وسمعت كلام لا يمكن أتخيله، وهو ضربني وقال لي دي جزمتها برقبتك، وطلبت الطلاق لأني عندي عزة نفس».

وتابعت: «كانوا متجوزين وأنا مكنتش عارفة، ومحمد ابني وهو صغير كان بيقول لي حاجات مخدتش بالي منها».

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر كان مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، بطولة النجم محمد رمضان وهالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر، وغيرهم من الفنانين، بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.