الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زوجها خانها مع صديقتها.. الفنانة فريدة سيف النصر تتصدّر الترند بعد تصريحاتها المثيرة

الفنانة فريدة سيف
الفنانة فريدة سيف النصر

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر، مؤشرات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تصريحاتها المُثيرة للجدل.

 

وكشفت فريدة سيف النصر العديد من الأسرار في حياتها الشخصية، وعرضت تفاصيل خيانة زوجها لها، وغيرها من المفاجآت التي جذبت الجمهور وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

 

وجاء اسم الفنانة فريدة سيف النصر ضمن الموضوعات الرائجة والأكثر بحثًا على محركات «جوجل» بعد الحديث حول علاقتها الفنية وخيانتها من قبل زوجها ورأيها في عمليات التجميل.

 

وتحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية ومنها تعرضها للخيانة من زوجها مع صديقتها، إلى جانب حديثها عن رأيها في عمليات التجميل، خلال استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية.

 

وقالت فريدة سيف النصر متحدثة عن خيانة زوجها لها مع صديقتها: «زوجي اتعلق من بيتي وصاحبتي خطفته.. وكنت بسيبها تاكل وتشرب وأنرل أروح التصوير وأجيبلهم حاجات، وكانت من برا الوسط الفني».

 

وأضافت: «اكتشفت الخيانة من التليفون.. رفعت سماعة التليفون وسمعت كلام لا يمكن أتخيله، وهو ضربني وقال لي دي جزمتها برقبتك، وطلبت الطلاق لأني عندي عزة نفس».

 

وتابعت: «كانوا متجوزين وأنا مكنتش عارفة، ومحمد ابني وهو صغير كان بيقول لي حاجات مخدتش بالي منها».

 

يذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر كان مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، بطولة النجم محمد رمضان وهالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر، وغيرهم من الفنانين، بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

الفنانة فريدة سيف النصر الفنانة فريدة سيف فريدة سيف النصر فريدة سيف خيانة الفنانة فريدة سيف النصر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس