الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تنسيق الجامعات 2023.. كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

كليات المرحلة الثانية
كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

يبحث بعض طلاب الصف الثالث الثانوي عن كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 حيث يمكن للطلاب تسجيل الرغبات عبر الموقع الخاص بالتنسيق فبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يتم إعلان فتح تسجيل الرغبات ومن ثم تبدأ المرحلة الأولى وكذلك التسجيل في رغبات كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 وأخيرا المرحلة الثالثة من رغبات العام الحالي.

 

كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وبعد تسجيل طلاب المرحلة الأولى في الرغبات في مكاتب التنسيق والإعلان عن النتيجة يتم فتح باب التسجيل في كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 حيث يتم ذلك عبر بوابة الحكومة الرقمية والتي تستقبل طلبات الراغبات لمدة محدودة تكون عادة 5 أيام قبل أن يغلق الموقع بعد انتهاء المهلة وفي بعض الأحيان يتم تمديدها ثم يفتح الموقع مرة أخرى لإعلان النتيجة وتحديد كليات المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.

 

تسجيل رغبات المرحلة الثانية عبر موقع مصر الرقمي

 

و لتسجيل الرغبات عبر بوابة مصر الرقميه يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

  • أولا: ادخال رقم الجلوس والرقم السري
  • أما عن الحصول على الرقم السري فهو يكون مدون على استمارة النجاح الذي يستلمها الطالب من المدرسة التابع لها كما يتم طلب إدخال رقم الجلوس الخاص به حتى يتم تسجيل رغباته.
  • الخطوة الثانية: يقوم الطالب بإدخال الرغبات من خلال القائمة مع مراعاة شروط التوزيع الجغرافي ويمكنه وضع الكلية في الخانة المراد أن تكون فيها مع امكانية التعديل في حال تحريكها سواء للأعلى أو للأسفل وكذلك أيضا يتسنى له حذف الكلية من الرغبات أينما شاء ولكن يجب أن تملأ كافة الخانات دون أن يترك خانة فارغة حتى يتم قبول التسجيل.
  • وبعد تسجيل الرغبات يمكن للطالب التعديل في القائمة من خلال الرجوع وتحريك الرغبة او ازالة كافة الرغبات وبدء ترتيبها من جديد ولكن في خلال المدة المحددة فقط لفتح الموقع لتسجيل رغبات المرحلة.
  • أما الخطوة الأخيرة فهي اختيارية في حال رغبة الطالب في طباعة استمارة تسجيل الرغبات من خلال علامة الطباعة الموجودة على الشاشة

لينكات مفتوحة| تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن على الدستور

اعرف نتيجتك| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وقائمة أسماء الأوائل أدبي وعلمي

 اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

 واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجه الثانويه العامه للعام الحالي بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق في كنترولات الثانوية العامة ومن ثم يتم رصد وجمع الدرجات قبل أن يتم المراجعه بشكل نهائي استعدادا لطرح النتيجة عبر المواقع الإلكترونية وبعد ذلك يتعرف كل طالب على نتيجته للعام الحالي ويتقدم لتسجيل رغباتهم في المرحلة التي تتناسب مع مجموعه في الثانوية العامة.

 

تنسيق القبول للعام الماضي والحدود الدنيا

أسم الكلية

الحد الأدني للقبول

كلية طب جامعة القاهرة 381 درجة
كلية طب جامعة عين شمس380 درجة
طب جامعة سوهاج 386 درجة
كلية طب جامعة الإسكندرية382 درجة
كلية طب جامعة دمياط386 درجة
كلية هندسة جامعة القاهرة 356.0 درجة
كلية هندسة جامعة عين شمس 349.0 درجة
كلية هندسة بترول و تعدين  جامعة السويس 378.0 درجة
كلية هندسة  جامعة المنصورة 355.0 درجة
كلية هندسة  جامعة دمياط 354.0 درجة
كلية هندسة جامعة الإسكندرية 347.0 درجة
كلية علوم جامعة القاهرة 340.0 درجة
كلية علوم جامعة جامعة عين شمس 336.0 درجة
كلية علوم جامعة جامعة بنها 336.0 درجة
كلية علوم جامعة جامعة كفر الشيخ 342.0 درجة

 

 

 

 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023

والحصول على نتيجه الثانويه العامه بشكل مباشر يمكنكم الضغط على هنا ومن ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على إظهار النتيجة على الفور يتم ظهور النتيجة عبر موقع جريده الدستور.

 

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