الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح وحدتي "مناظير الجهاز الهضمي" و"تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية" بأسيوط

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وحدتي مناظير الجهاز الهضمي وتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بمستشفى الأزهر الجامعي بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه واللتان تعدان إضافة كبيرة في المجال الطبي بالمستشفى الجامعي الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة وتعد خدمة طبية متميزة فريدة من نوعها تزخر بها جامعة الأزهر بأسيوط.

وتأتي هذه الافتتاحات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفي إطار الدور العلمي والطبي والمجتمعي لمؤسسة الأزهر جامعًا وجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب الأزهر ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى الجامعي والدكتور إبراهيم شعلان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسني المصري وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

حيث افتتح محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي وحدة مناظير الجهاز الهضمي "مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية"  بتكلفة 7 مليون جنيه واستمع إلى شرح عن الوحدة ومكوناتها والأجهزة الحديثة الموجودة بها ثم افتتحا وحدة الحصوات بالموجات التصادمية بقسم المسالك البولية والتناسلية والتي تبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه.

كما تفقد اللواء عصام سعد والدكتور محمد عبد المالك ومرافقوهم أقسام المستشفى الجامعي حيث تفقدا وحدة السكتة الدماغية ووحدة قسطرة القلب التي أسهمت بشكل فعال في القضاء على قوائم الانتظار حيث تم إجراء ما يقرب من 3 آلاف عملية قسطرة للقلب بخلاف قسطرة المخ كما تفقد أقسام استقبال الباطنة والاستقبال العام وذلك للاطمئنان على حالة المرضى الذين يخضعون للعلاج ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى الجامعي مؤكدين على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والجهاز الإداري بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

من جانبه أشاد المحافظ بالطفرة الكبيرة والتطور المستمر في القطاع الطبي بفرع جامعة الأزهر بأسيوط والذي يقدم خدمة كبيرة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها مثمنًا الجهد المبذول للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة وذلك استكمالًا لدور المؤسسات والمستشفيات الصحية بالمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس الدعم الكبير والمتابعة الدائمة والمستمرة التي حظي بها القطاع الطبي من الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجهات الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية المتميزة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي مشيرًا إلى أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من المباني الجديدة بالمستشفى الجامعي بأسيوط في القريب العاجل لتلبية احتياجات أهالي محافظات صعيد مصر.

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17 مليون جنيه التعليم والطلاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي السكتة الدماغية القضاء على قوائم الانتظار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المسالك البولية المستشفى الجامعي جامعة الأزهر بأسيوط جامعة سفنكس خدمة طبية متميزة

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