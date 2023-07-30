مصطفى البرغوثى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أهم نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية

أكد مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الجميع خرج بروح إيجابية لإجراء حوار حقيقي لأن الشعب فقد صبره وينتظرنا متحدين.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك شعور عميق بالجدية وأن الهدف ليس فقط إصدار بيان بل إيجاد وسيلة لتوحيد النضال".

وتابع: "هناك تعدد في الآراء حول أشكال المقاومة وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية"، قائلًا: "أهم ما شعرنا به من الجميع شعور عميق بالمسئولية التاريخية تجاه أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948".

وواصل: "اللقاء كان بداية لمرحلة جديدة وبداية للمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".

ومن جانبه، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، إنهم قدموا رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية، تشمل بعدين الأول دولي والثاني فلسطيني، موضحًا أن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي لإنجاز مشروع التحرير، وأنه يجب إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية جديدة، وأن يقوم ذلك على مبدأ الشراكة.