الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزام الأحمد لـ"القاهرة الإخبارية": سلاح المقاومة من حق كل فلسطيني

سلاح المقاومة
سلاح المقاومة

قال عزام الأحمد القيادي في حركة فتح، إن الهدف هو توحيد الجهد الفلسطيني لكافة الفصائل لمواجهة الاحـتلال، مؤكدًا اتفاق الفصائل الفلسطينية بنسبة 90% على كيفية توحيد الجهود لمجابهة الاحتلال.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن بعض الفصائل لديها ملاحظات على التحرك السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة حركة حماس.

وأشار إلى أن هناك أشكال متعددة للنضال وهو ما نحاول الاتفاق عليه من خلال الحوار، منوهًا أن سلاح المقاومة ليس مطروحًا للنقاش، فهو من حق كل فلسطيني، حمل السلاح، أما أشكال النضال لا يحددها فصيل، وإنما يحددها جميع الفصائل مجتمعة، وكيف يلتف الجميع حول منظمة التحرير الفلسطينية.

عزام الاحمد “فتحي محمود” حماس

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