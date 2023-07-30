الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المقرر المساعد للمحور السياسى: تطبيق مبدأ اللامركزية المالية تحدٍّ كبير

مصطفى كامل السيد
مصطفى كامل السيد

قال مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن تطبيق مبدأ اللامركزية المالية تحدٍّ كبير تحديدًا في ظل وجود فجوات واسعة بين المحافظات، وتحديدًا الوجه البحري والقبلي، وفقًا لمؤشرات التنمية البشرية في مصر.

وأضاف مصطفى السيد، خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات التي تناقش قانون الإدارة المحلية، أنه يجب أن تكون هناك فكرة التقارب للأقاليم التخطيطية، وأيضًا تعبئة الموارد المحلية، تكون من شأنها أن تشجع على دفع التنمية المحلية.

وأكد أن التخطيط الجيد على المستوى المركزي والإقليمي هو أمر هام من أجل إيجاد بدائل تمويلية، قائلًا: "سلطات المحافظ في مصر أقرب إلى رجل علاقات عامة يجب أن يسهم في تنمية وتمويل المشروعات".

وتحدث المقرر المساعد للمحور السياسي عن الإطار التخطيطي لوضع القاهرة العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا ضرورة أن تظل القاهرة هي العاصمة الكبرى لمصر والعاصمة تكون ضمن التقسيمات الإدارية الجديدة، وأسوة لها ضرورة الأخذ في الاعتبار المناطق الجديدة والمدن التي تنشأ بأن تبقى نفس الإطار التخطيطي.

مصطفى كامل السيد الحوار الوطنى اللامركزية المالية التنمية البشرية لجنة المحليات

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