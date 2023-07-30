الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى ميلادها.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرارا لأول مرة عن والدها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، أسرارا لأول مرة عن والدها ملك الترسو الفنان فريد شوقي، وذلك إحياءا لذكرى ميلاده، مؤكدة أن والدها كان مفهمومه عن الفن يتخطى مايحدث الآن على الساحة الفنية، فالفن كان لديه رسالة خاصة يخدم بها المجتمع والعالم.

وقالت رانيا فريد شوقي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": "هناك نوعية أفلام لو كان والدي شافها كان زمانه زعل، ومايحدث في السينما الآن أقل من فكرة الفن الشاملة".

وتابع: "السينما مش أكشن بس ولا كوميدي بس ولكن هناك هدف ورسالة خاصة لكل فيلم تم تقديمها من خلال والدي".

وواصل: "كان كاتب مسلسل روبابيكيا وملحقش يعمله وقام به الفنان فؤاد المهندس، وفي فيلم اسمه (سكة اللي يروح للنجم محمود عبدالعزيز، وكان هناك فيلمين أحدهما كان مقرر أن يشاركه الفنان محمد هنيدي، وفيلما آخر للفنان أحمد زكي".

ولفتت رانيا إلى أن والدها الفنان فريد شوقي كانت كل حياته الفن، موضحة أن والدها استطاع تقديم العديد من النجوم سواء كان إنتاجا أو تمثيلا، قائلة: "فريد شوقي ده مؤسسة كاملة".

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