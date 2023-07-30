الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غداً.. غلق باب استقبال أفلام الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الامير اباظة
الامير اباظة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن غلق باب استقبال الأفلام المشاركة
بالمسابقات المختلفة للدورة الـ ٣٩، والمقرر انعقادها في الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر غدا الإثنين الموافق ٣١ يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال لجان إختيار المسابقات المختلفة للمهرجان، والمكونة من مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، ومسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، ومسابقة أفلام الطلبة.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن الأفلام جارى استقبالها حتى غداً الإثنين من خلال الرابط التالي:

https://alexmcff.com/subscriptions?lang=ar

 

إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط استقبال الأفلام الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأفلام المشاركة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما دول البحر المتوسط غدا الاثنين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس