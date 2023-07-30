غداً.. غلق باب استقبال أفلام الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن غلق باب استقبال الأفلام المشاركة

بالمسابقات المختلفة للدورة الـ ٣٩، والمقرر انعقادها في الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر غدا الإثنين الموافق ٣١ يوليو.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال لجان إختيار المسابقات المختلفة للمهرجان، والمكونة من مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، ومسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، ومسابقة أفلام الطلبة.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن الأفلام جارى استقبالها حتى غداً الإثنين من خلال الرابط التالي:

https://alexmcff.com/subscriptions?lang=ar