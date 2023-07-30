الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

باستعراض الملفات الحيوية.. وكيل وزارة التموين الجديد بالإسكندرية يبدأ مهام عمله

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين الجديد بالإسكندرية

تسلم أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية الجديد، اليوم، مهام عمله، بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حيث كان في استقباله قيادات المديرية.

وقال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي إن وكيل الوزارة قد بدء مراسم عمله الرسمي بالاجتماع مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس بمقر ديوان عام المحافظة.

وقد عقد مدير المديرية عدة اجتماعات مع قيادات المديرية ومديري الإدارات العمومية بديوان عام المديرية لاستعراض الملفات الحيوية ورسم خارطة جديدة للعمل لاستكمال نجاحات المديرية في الفترة السابقة.

كما وجه أحمد إبراهيم الشكر والتقدير للمحاسب محمد سعد الله مدير المديرية الأسبق على المجهودات التي بذلها في الفترة السابقة متمنيًا له دوام التوفيق في حياته القادمة.

هذا وتستمر سلسلة من الاجتماعات مع باقي الإدارات الفرعية لوضع خطة عمل خلال الفترة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وكان قد وجه المحاسب محمد سعد الله مديرية التموين والتجارة الداخلية السابق، في ختام آخر أيام عمله بالمديرية، بعد وصوله لسن التقاعد، حيث ودع خلالها زملائه، بعد مدة عمل امتدت لأكثر من 6 سنوات من العمل المتواصل، موجهًا الشكر لجميع قيادات المديرية والعاملين بها على التعاون طوال السنوات الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

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