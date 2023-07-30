الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن مقهى مخالف فى شارع السودان

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكاوى من المواطنين الخاصة بشأن وجود مقهى بشارع السودان أمام مزلقان ناهيا يقوم بإشغال الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وتقديم خدمة الشيشة بدون ترخيص، مخالفًا اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

على الفور، كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الدقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوى المواطن المُقدمة، حيث نفَّذ الحي حملة على المقهى محل الشكوى، والتي أسفرت عن رفع الكراسي والترابيزات الموجودة وتحرير محضر مخالفة حيال المخالف.

الصفحه الرسميه لمحافظة الجيزة شكاوى المواطنين شارع السودان اشغال الطريق العام محافظ الجيزة

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