الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المارونية: الكنيسة هي الأم التي تضم المؤمنين

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الأحد العاشر من زمن العنصرة المعروف بعيد يسوع وبعل زبول، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا يستطيع أحدٌ أن يجعلَ من الله أبًا له إن لم يجعلْ من الكنيسة أمًّا له... وقد حذّرَنا الربّ من هذا الأمر حين قالَ: "مَن لم يَكُنْ مَعي كانَ علَيَّ، ومَن لم يَجمَعْ مَعي كانَ مُبَدِّداً" فمَن يكسرُ سلام الرّب يسوع المسيح ووحدتَه، إنّما يعملُ ضدّ المسيح؛ ومَن يجمعُ خارج الكنيسة، إنّما يُبَدّدُ كنيسة الرّب يسوع المسيح.

قالَ الربّ: "أنا والآب واحدٌ" ومكتوب أيضًا عن الآب والابن والروح القدس: "الذين يَشهدونَ ثلاثة" فمَن يصدّق بعد كلّ هذه الأقوال أنّه يُمكن لهذه الوحدة المُنبثقة من هذا التناغم الإلهيّ، والمرتبطة بهذا السرّ السماويّ أن تتجزّأ داخل الكنيسة... وبسبب صراعات مُتعمَّدة؟ فكلّ مَن لا يلتزمُ بهذه الوحدة، إنّما يتجاهلُ شريعة الله، والإيمان بالآب وبالابن؛ كما أّنه لا يحتفظُ لنفسه لا بالحياة ولا بالخلاص.

إنّ سرّ الوحدة هذا، أو هذا الرباط من التناغم الكامل، ظهرَ لنا في الإنجيل من خلال ثوب الرّب يسوع المسيح. هذا الثوب لا يمكن توزيعُه أو تمزيقُه، بل سيُقتَرع عليه، لمعرفة مَن سيَرتدي... هذا الثوب هو رمز الوحدة الآتية من العُلى.

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