10 أغسطس.. انعقاد الجمعية العمومية للحج والعمرة للعاملين في "بتروجاس"

أعلنت شركة بتروجاس، إحدى شركات وزارة البترول، انعقاد الجمعية العمومية العادية للحج والعمرة، يوم الخميس الموافق ٢۰۲۳/۸/۱٠ بمواقع الشركة بالتجمع الخامس لمناقشة جدول الأعمال.

وحددت الشركة جدول الأعمال كالآتي: "التصديق على الميزانية والحساب الختامي للجمعية عن الفترة من ۲۰۲۲/۷/۱ وحتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ لمدة عام، عرض تقريـر مـراقـب الحسـابات عـن نشـاط الجمعيـة خــلال الفترة مـن ۲۰۲۲/۷/۱ لمدة عام والتصديق عليه، عرض تقرير مجلس الإدارة عـن نشاط الجمعيـة خـلال الفترة مـن ۲۰۲۲/۷/۱ وحتى ٢٠٢٣/٦/۳٠ لمـدة عـام والتصديق عليه، و تعيين مراقب الحسابات لمراجعة وإعداد الحسابات الختامية للجمعيـة عـن العام المالي مـن ۲۰۲۲/۷/۱ وحتى ٦/٣٠/۲۰۲۳ وتحديد اتعابه، و انتخاب عدد(۱۱)عضو لمجلس إدارة الجمعية من الاعضاء المرشحين بدلا من اعضاء مجلس الادارة الدين انتهت، عضويتهم بعد صدور قرار توفيق الاوضاع للجمعية من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.