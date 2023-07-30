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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

10 أغسطس.. انعقاد الجمعية العمومية للحج والعمرة للعاملين في "بتروجاس"

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة بتروجاس، إحدى شركات وزارة البترول، انعقاد الجمعية العمومية العادية للحج والعمرة، يوم الخميس الموافق ٢۰۲۳/۸/۱٠ بمواقع الشركة بالتجمع الخامس لمناقشة جدول الأعمال.

وحددت الشركة جدول الأعمال كالآتي: "التصديق على الميزانية والحساب الختامي للجمعية عن الفترة من ۲۰۲۲/۷/۱ وحتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ لمدة عام، عرض تقريـر مـراقـب الحسـابات عـن نشـاط الجمعيـة خــلال الفترة مـن ۲۰۲۲/۷/۱ لمدة عام والتصديق عليه، عرض تقرير مجلس الإدارة عـن نشاط الجمعيـة خـلال الفترة مـن ۲۰۲۲/۷/۱ وحتى ٢٠٢٣/٦/۳٠ لمـدة عـام والتصديق عليه، و تعيين مراقب الحسابات لمراجعة وإعداد الحسابات الختامية للجمعيـة عـن العام المالي مـن ۲۰۲۲/۷/۱ وحتى ٦/٣٠/۲۰۲۳ وتحديد اتعابه، و انتخاب عدد(۱۱)عضو لمجلس إدارة الجمعية من الاعضاء المرشحين بدلا من اعضاء مجلس الادارة الدين انتهت، عضويتهم بعد صدور قرار توفيق الاوضاع للجمعية من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

 

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول شركة بتروجاس طارق الملا وزير البترول مناقشة جدول الاعمال أعضاء مجلس الإدارة

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