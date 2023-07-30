اليوم.. تقديم العرض المسرحي "بوسطة" على مسرح السلام

يقدم العرض المسرحي “بوسطة” مساء اليوم الأحد على خشبة مسرح السلام بقيادة المخرج خالد جلال، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان المسرح المصري.

"بوسطة" صياغة وإخراج خالد جلال - مخرج منفذ علا فهمي - ديكور مهندس عمرو عبدالله - تمثيل مجموعة من الطلبة الموهوبين (خالد جلال استوديو).

العرض المسرحي بوسطة من إنتاج شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي للمنتجين هشام وعصام شعبان، وخالد جلال ستديو، ويعتبر عرض بوسطة هو العرض الثاني من سلسلة عروض ستديو خالد جلال بعد نجاح العرض المسرحي «ألف عيلة وعيلة» الذي تم عرضه العام الماضي.

عرض "بوسطة" يشارك فيه أكثر من 50 ممثلا وممثلة منهم من يقف على خشبة المسرح للمرة الأولي.