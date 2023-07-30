مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة داخل ترعة، في قرية الشيخ حسين، مركز نقادة غربيّ محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخ حسين، مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر جارٍ نقلهما إلى مستشفى طوخ جراء انقلاب سيارة داخل ترعة في نقادة، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.