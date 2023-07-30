الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة داخل ترعة، في قرية الشيخ حسين، مركز نقادة غربيّ محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخ حسين، مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر جارٍ نقلهما إلى مستشفى طوخ جراء انقلاب سيارة داخل ترعة في نقادة، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

إبراهيم النحاس أخطرت النيابة إسعاف أصيب آخر الإنقاذ النهري الإسعاف البداية

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