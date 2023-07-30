محافظ أسوان يكلف بمتابعة تأهيل المتقدمين من الوحدات المحلية لإختبارات مركز سقارة فى أغسطس القادم

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام العميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بمتابعة إجراء الإختبارات القبلية والتقيمات لترشحات المتدربين المتقدمين من الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بواقع 50 مرشحًا، والتي تتم بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس لجنة بناء القدرات.

وسيتم تصعيد المقبولين منهم لحضور البرامج التدريبية التي سيتم انعقادها ضمن خطة تدريب وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للعام 2023/2024 والتي تبدأ فعالياتها في أغسطس 2023.

وتضم البرامج التدريبية إعداد القادة، وإعداد المدربين (TOT)، وإدارة المشروعات، والبرمجة، وبرنامج الأتوكاد، وأساسيات تحليل البيانات، والشبكات، وقيادات العمل النسائي.

وضمت لجنة إجراء الإختبارات كل من العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أشرف إمام مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، بالإضافة إلى مديري الشئون المالية والقانونية والموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية حيث تم إجراء إختبارات محاكاة لاختبارات الوزارة لتأهيل المرشحين واختيار العناصر المثلى وذات الكفاءة لتمثيل المحافظة في الترشيحات النهائية.