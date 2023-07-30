الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الغاز الطبيعى لتسجل 2.643 دولار

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الأحد، استقرارا لتسجل 2.643 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال التعاملات.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي الجاف 102.6 مليار قدم مكعب في اليوم في الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية ديسمبر 2023، وتسير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح، وتستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الأسابيع المقبلة في زيادة الاستهلاك ونشاط التصدير للغاز الطبيعي، والذي سيكون صعوديًا بالنسبة لسعره، ومع ذلك فإن النفور من المخاطرة الناجم عن احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في سبتمبر قد يُبقي مكاسب السلع محدودة.

وتتصاعد التوقعات بأن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 107 مليارات قدم مكعب في اليوم بحلول ديسمبر المقبل، بانخفاض بمقدار 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

 

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