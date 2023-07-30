الخطيب يحسم ملف الإعارات فى الأهلي بعد موافقة مارسيل كولر

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جلسة حاسمة خلال الساعات القليلة القادمة مع المهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة في حضور حسام غالي عضومجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات لمتابعة الموقف الخاص بخروج اللاعبين بنظام الإعارة أو البيع النهائى بجانب متابعة تطورات المفاوضات لضم لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهت إدارة الأهلى إجراءات انتقال 6 لاعبين الى زد الصاعد حديثا للدورى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكان أخرهم أمس علي لطفي حارس مرمي الفريق الذي رحل بشكل نهائي إلي النادي الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

ووافقت الإدارة على الانتقال النهائى لكل من على لطفى وشادى حسين ومصطفى فوزى وأحمد سيد عبدالنبى مع وضع بند فى عقودهم يمنح الأهلى الحق فى استردادهم خلال أول موسمين ودفع مبلغ مالى كما انتقل محمد أشرف الظهير الأيسر إلى زد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

في المقابل تلقى العربى بدر عرضا جديداً من طلائع الجيش للخروج بنظام البيع النهائى فيما يطلب سيراميكا استعادة مصطفى سعد ميسى ولو على سبيل الإعارة وسيتم حسم القرار خلال الإجتماع الذي سيعقده رئيس الأهلي مع السويسري مارسيل كولر وشركة الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية وذلك ضمن منافسات دور الـ١٦ في بطولة كأس مصر.