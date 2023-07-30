الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يحسم ملف الإعارات فى الأهلي بعد موافقة مارسيل كولر

الخطيب مع لجنة التخطيط
الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جلسة حاسمة خلال الساعات القليلة القادمة مع المهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة في حضور حسام غالي عضومجلس إدارة النادي  وأمير توفيق مدير التعاقدات لمتابعة الموقف الخاص بخروج اللاعبين بنظام الإعارة أو البيع النهائى بجانب متابعة تطورات المفاوضات لضم لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 وأنهت إدارة الأهلى إجراءات انتقال 6 لاعبين الى زد الصاعد حديثا للدورى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكان أخرهم أمس علي لطفي حارس مرمي الفريق الذي رحل بشكل نهائي إلي النادي الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة.

ووافقت الإدارة على الانتقال النهائى لكل من على لطفى وشادى حسين ومصطفى فوزى وأحمد سيد عبدالنبى مع وضع بند فى عقودهم يمنح الأهلى الحق فى استردادهم خلال أول موسمين ودفع مبلغ مالى كما انتقل محمد أشرف الظهير الأيسر إلى زد على سبيل الإعارة لمدة موسم. 

في المقابل تلقى العربى بدر عرضا جديداً من طلائع الجيش للخروج بنظام البيع النهائى فيما يطلب سيراميكا استعادة مصطفى سعد ميسى ولو على سبيل الإعارة وسيتم حسم القرار خلال الإجتماع  الذي سيعقده رئيس الأهلي مع السويسري مارسيل كولر وشركة الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية وذلك ضمن منافسات دور الـ١٦ في بطولة كأس مصر.

إدارة الأهلي الخطيب السويسري مارسيل كولر عدلى القيعى فترة الانتقالات الصيفية

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس