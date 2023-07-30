مهرجان المسرح يكشف سبب إطلاق اسم عادل إمام على الدورة الـ 16 

كشف الأستاذ جمال عبد الناصر، رئيس اللجنة الإعلامية المنسقة لمهرجان المسرح المصري، سبب إطلاق اسم الفنان القدير عادل إمام على الدورة الـ 16 لمهرجان المسرح المصري وهل سيشارك أم لا؟.

وقال خلال حواره اليوم بفضائية TEN، اليوم الأحد، إنه إدارة المهرجان كانت تأمل في وجود الفنان عادل أمام خلال افتتاح المهرجان وذلك لأنها تحمل اسمه أيضا، مشيرا إلى تسمية المهرجان باسم الفنان ذلك بسبب أنه أيقونه الفن المصري من الخليج للمحيط فالعالم العربي يعرف جيدا من هو عادل إمام.

وتابع أن بدايات “إمام” كانت من خلال المسرح حيث شهد مسرح كلية الزراعة أول أعماله ثم انطلق مع الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس لتتوالي بعد ذلك أعماله الفنية في جميع أشكالها الذي يعلمها الجميع الآن، مضيفا أن الوسط الفني رحب بشكل كبير للغاية بإطلاق اسم “عادل إمام” مما أدى إلى أنه تسبب في جذب للإعلام والفنانين لحضور المهرجان.

وأختتم أنه تم تنفيذ تمثال بالحجم الطبيعي في مدخل دار الأوبرا المصرية، ولم يستطيع عادل إمام الحضور لأسباب صحية، ولكن هناك ندوة تم الاستعداد لها من قبل المهرجان.