231 درجة حدًا أدنى للقبول بالثانوى العام فى الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي (عام– خاص– خاص فندقي- الفني) للعام الدراسي 2023/ 2024، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/ 2023.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي وفق الجدول المرفق.