روى فيتوريا: "صلاح" يمكنه البقاء فى قمة مستواه لخمس سنوات أخرى

أشار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، إلى قدرات محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، التي تصنع الفارق، مؤكدًا أن مهاجم «الفراعنة» قادر على اللعب في القمة لمدة خمس سنوات أخرى.

وأجرى فيتوريا حوارًا مع موقع «ذا أثلتيك» البريطاني، تحدث فيه عن النجم المصري محمد صلاح، وعن مسيرته مع منتخب مصر منذ توليه مهمته في العام الماضي.

وعن صلاح، قال فيتوريا: "بدأت التحدث مع بعض اللاعبين لكنه كان الوحيد الذي أرسل لي رسالة. النجوم في بعض الأحيان على أرض الملعب وخارجه ليسوا النجوم. صلاح كلاهما".

وتابع: "لديه تأثير كبير على زملائه، لديه طاقة إيجابية ومتواضع، إنه مستعد دائمًا لمساعدة الفريق وبلده".

وأضاف: "لديه التفاصيل التي تصنع الفارق.. إنه لأمر لا يصدق كيف يقرر بهذه السرعة وكيف يكون دائمًا في المكان المحدد المناسب.. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا".

وأكد مدرب منتخب مصر: سيلعب أربع أو خمس سنوات أخرى في المستوى الأعلى، لأنه يمتلك المهارات التي لا يمكنك أن تخسرها، إلى جانب امتلاكه القدرة على صنع القرار والذكاء في اللعب".

واستطرد فيتوريا: "إنه محترف رائع، إنه يتطلع إلى الاستمرار في التحسن للبقاء على مستوى عالٍ.. النوم، الإفطار، الجيمانزيوم، أي شيء وكل شيء".

وأضاف: "إنه مصمم على الفوز بكل شيء.. إنه يائس للغاية للقيام بذلك من أجل البلد.. إنه فائز، لا يخاف أبدًا ولا يريد تفويت هذه الفرصة".

وأكد المدرب البرتغالي: "صلاح قائد جيد للغاية، هو من نوعية اللاعبين الذين أحبهم، إنه ليس فقط قائدًا على أرض الملعب، فهو يساعد في حل جميع المشكلات في جميع الأوقات".

وتولى روي فيتوريا مهمة تدريب منتخب مصر منذ يوليو عام 2022، وبعقد يمتد حتى يوليو عام 2026.

ونجح فيتوريا في قيادة «الفراعنة» نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقاد المدرب البرتغالي المنتخب المصري في سبع مباريات (من بينها ثلاث مباريات رسمية)، نجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز في جميعها.