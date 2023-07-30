الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقسو على ليستر سيتى برباعية نظيفة وديًا

محمد صلاح
محمد صلاح

أنهى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراته الودية مع ليستر سيتي بالفوز برباعية نظيفة.

وتقدم فريق ليفربول على ليستر سيتي برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات الناديين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

                 

ليفربول يفوز على ليستر سيتي برباعية وديًا

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة الودية، بتقدم ليفربول بثلاثية نظيفة، والتي سجلها كل من داروين نونيز في الدقيقة 30، وبوبي كلارك في الدقيقة 35، ليُضيف ديوجو جوتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 38 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة الودية تألقًا كبيرًا من نجمنا محمد صلاح، الذي صنع هدفين لزملائه في الشوط الأول من اللقاء.

ولكن في بداية الشوط الثاني، أجرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، العديد من التغييرات، والتي كانت من ضمنها استبدال محمد صلاح، ليحل محله زميله بن دوك.

وفي الدقيقة 64 من زمن اللقاء، تمكّن بن دوك من تسجيل الهدف الرابع لفريق ليفربول، بأسيست من جويل ماتيب. 

وسيطر فريق ليفربول على مجريات أحداث المباراة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 61% مقابل 39% فقط لفريق ليستر سيتي.

يذكر أنه بعد معاناة كبيرة، أنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022/ 2023 بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

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