CNN: الولايات المتحدة تشهد موجات حر أكثر قسوة

أكدت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي ستشهد تراجعًا في الحرارة، لكن المناطق الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال معرضة للخطر.

وتابعت أنه من المتوقع أن تنتهي موجة الحرارة الشديدة التي تخنق مناطق شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي هذا الأسبوع، لكن الكثيرين في جنوب الولايات المتحدة من المقرر أن يتحملوا درجات حرارة خانقة لبضعة أيام أخرى مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة.

أعلى درجات للحرارة

وأفادت "CNN"، بأن أكثر من 100 مليون شخص في أكثر من 20 ولاية - من كاليفورنيا إلى ماساتشوستس - يخضعون للتنبيهات الحرارية، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية، ومع ذلك، انتهت صلاحية معظم التنبيهات ليلة أمس السبت، ولكن على الرغم من ذلك، لن تنخفض درجات الحرارة خلال النهار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "من المقرر أن تحطم العديد من الأماكن سجلات درجات الحرارة الخاصة بها لارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وكذلك أدنى مستوياتها ليلًا"، مضيفة أن بعض المناطق في شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي يمكن أن تتوقع أعلى درجات حرارة لها حتى الآن هذا العام.

وأشارت شبكة "CNN"، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل خطير أثبتت أنها مميتة في أريزونا وإلينوي وتكساس، حيث انتشرت موجة الحرارة الواسعة في معظم أنحاء البلاد، حيث تلعب الرطوبة أيضًا دورًا في تفاقم التأثيرات الجسدية على البشر والحيوانات والنباتات.

ويتفق الخبراء على أن تغير المناخ بفعل الإنسان هو عامل رئيسي يؤدي إلى درجات حرارة عالية قياسية ، ويقول العلماء إن شهر يوليو سيكون أكثر الشهور حرارة على كوكب الأرض، وذلك بحسب "CNN".

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن مؤشرات الحرارة - مقياس لما تشعر به درجة الحرارة على الجلد عند حساب الرطوبة النسبية - حيث تراوحت درجات الحرارة بين 100 و 110 فرنهايت أمس السبت، فوق أجزاء من الغرب الأوسط ووسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي.

وتابعت أنه منذ صباح اليوم الأحد، تقدمت جبهة باردة عبر وسط المحيط الأطلسي، وتنتهي في النهاية موجة الحر في معظم الساحل الشرقي، وفي هذه الأثناء، فمن المتوقع أن يظل الجنوب الغربي في موجة حر لعدة أيام قبل أن تبدأ بعض الراحة.

وأشارت إلى أنه في فينيكس قد تنتهي سلسلة من الارتفاعات التي استمرت لأيام فوق 110 فرنهايت درجة اليوم الأحد، بينما من المتوقع أن تشهد لاس فيجاس ارتفاعات تتجاوز 100 درجة في أوائل الأسبوع المقبل، ومن المتوقع حدوث موجة حر أخرى في مطلع الأسبوع المقبل عبر الساحل الجنوبي والخليج.