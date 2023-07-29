فوكس نيوز: موجة الحر تضرب الاقتصاد الأمريكى وتقوض قدرته الإنتاجية

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن موجة الحر تضرب الاقتصاد الأمريكي وتقوض قدرته الإنتاجية مع اضطرار بعض الشركات والصناعات إلى إيقاف عملياتها؛ بسبب الحرارة المفرطة ما قد يتركها في مأزق مالي.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أن الإجهاد الحراري أصبح أكثر تكلفة من أي وقت مضى وتكلفته الاقتصادية تمتد إلى نصف الكرة الشمالي بأكملها؛ نتيجة إغلاق الأعمال التجارية وإبعاد السياح والضغط على شبكات الطاقة الإقليمية.

وقال التقرير، لقد تعامل مئات الملايين من الأمريكيين مع درجات حرارة عالية وتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي ، كما أثرت موجة الحر أيضًا على الولايات المتحدة. الاقتصاد حيث تحاول الشركات والمستهلكون التكيف.

ويعيش أكثر من 152 مليون أمريكي في مناطق كانت تخضع لنوع من التأهب الحراري ، بدءًا من الإرشادات المتعلقة بالحرارة إلى التحذيرات الشديدة من الحرارة ، اعتبارًا من يوم الخميس، امتدت تنبيهات الحرارة من الشمال الشرقي بالقرب من بوسطن ونيويورك، ومن الداخل عبر منطقة واشنطن العاصمة، ومن الجنوب إلى ولاية كارولينا الشمالية، بالإضافة إلى تغطية مساحات واسعة من الغرب الأوسط والجنوب الممتد من أوهايو إلى داكوتا الشمالية ودالاس إلى برمنجهام على التوالي.

ومع استمرار الحرارة الشديدة في معظم أنحاء البلاد، فإنها تستنزف بعضًا من الولايات المتحدة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، حيث يبحث العمال والمستهلكون على حد سواء عن بيئات أكثر برودة.

وقال كريس لافاكيس، خبير اقتصاد المناخ: "أصبح الإجهاد الحراري أكثر تكلفة من أي وقت مضى"، "كان يونيو الماضي أحر شهر يونيو على الإطلاق، ويوليو على الطريق الصحيح ليكون أكثر الشهور دفئًا على الإطلاق.

كانت موجات الحر شديدة بشكل خاص في جنوب أوروبا، لكن تكلفتها الاقتصادية تمتد إلى نصف الكرة الشمالي بأكمله، ويمكن أن تتسبب موجات الحر في حدوث وفيات، وإغلاق الأعمال التجارية وإبعاد السياح، كما يمكن أن تؤدي موجات الحر أيضًا إلى الضغط على شبكات الطاقة الإقليمية، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة وتوافر تبريد المساحات".