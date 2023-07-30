بعد تكريمه كأفضل عالم رياضيات.. من هو الدكتور محمود عبد العاطي؟ (بروفايل)

حصل الدكتور محمود عبد العاطي ابن مركز جهينة على جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم 2023 والتي منحتها له دولة الصين تقديرًا لجهوده في مجال الرياضيات.

وكان قد سبق هذا التكريم فوز الدكتور محمود عبد العاطي، مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات 2022-2026.

ويعد هذا الفوز تتويجًا لدور مصر الرائد في إفريقيا حيث تم انتخاب مصري لمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لدول شمال إفريقيا لمدة أربعة سنوات 2022-2026 وذلك في الانتخابات التي أجريت في الكونغو برازافيل يوم الأربعاء الماضي على هامش المؤتمر العام للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للرياضيات.

وقال الدكتور محمود عبد العاطي إنه يتقدم بعظيم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أن جعل لمصر أيادٍ بيضاء على إفريقيا.

من هو الدكتور محمود عبد العاطي؟

الدكتور محمود عبد العاطي، هو أستاذ جامعى متميز يشغل حاليًا منصب مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج وأستاذ المعلوماتية والأمن السيبراني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومن أبرز علماء الرياضيات في مصر.

فقد حصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال تخصصه مثل درجة دكتوراه العلوم D. Sc. في المعلوماتية الكمية ودرجة الدكتوراه في ميكانيكا الكم والرياضيات التطبيقية، وله نشاط ملحوظ في تنظيم المؤتمرات وورش العمل وشارك ونظم العديد من الأنشطة العلمية داخلياً وخارجياً.

نشر العديد من البحوث الرائدة وذات الأصالة العالية في مجال تخصصه وله عدد 244 بحث منشورة فى مجلات عالمية محكمة، وتطورت بحوثه بحيث واكبت التطور العالمي ويتضمن مجال الإنتاج العلمي على مجموعة من الموضوعات المختلفة في مجال المعلوماتية الكمية وتطوير الحاسبات إلى حواسب كمية (لا ترى بالعين المجردة - ميكروسكوبية) تستخدم أسس ميكانيكا الكم بدلًا من الطرق التقليديـة، وركزت على النقل الآمن للمعلومات ومنع أي وسيط متجسس من الحصول على المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتشفير الكمي، وبناء وحدات المعلوماتية الكمية وبناء الحاسبات الكمية، ودراسة بعض النماذج الجديدة لتفاعل المواد مع مجال الليزر أو مرنن نانو ميكانيكي، ووضع بعض النماذج الجديدة التي تصف تفاعل النقاط الكمية أو المواد فائقة التوصيل للتيار الكهربي أو الأيونات المحبوسة أو البلورات الفوتونية مع المجالات الكهرومغناطيسية.

الدكتور محمود عبد العاطي صاحب فكرة مشروع معامل التأثير العربي والذي أعطى زخم كبير جدًا للإنتاج الفكري العربي، وأسس عدد كبير من المجلات العلمية العالمية، انتخب في العديد من أكاديميات العلوم والمؤسسات العلمية، فقد انتخب عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيات المصرية، عضو اللجنة القومية للاتحاد الدولي للرياضيات، زميل معهد الفيزياء الإيطالي، كما ورد أسمه ضمن قادة العالم الإسلامي ومجموعة علماء الصدارة في العلوم والهندسة على صعيد العالم الإسلامي في آخر عشر سنوات، ومنحته دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية وبطاقة الهوية الإماراتية في فئة العلماء الموهوبين.

مُنح العديد من الجوائز على رأسها جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في فئة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط و جائزة أمين لطفي، جائزة فايزة الخرافي، جائزة أكاديمية العالم الثالث، جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب من الأردن وغيرها الكثير من الجوائز.