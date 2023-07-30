من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

فُجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فجر اليوم الأحد، بخبر وفاة الشاب عبدالله نجل الفنان القدير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي عن عمر يناهز الـ٣٥، غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

أول ظهور للشاب الراحل عبدالله حسن يوسف

وينشر موقع "الدستور"، صور الشاب الراحل عبدالله حسن يوسف، بدءًا من مرحلة طفولته حتى الشباب، حيث إنه كان يعمل طيارًا.

ونعى المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان الكبير حسن يوسف، عبدالله أصغر أبناء شقيقه، والذي توفى منذ قليل، حيث كتب عبر حسابه بـ"فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي أمس عبدالله حسن يوسف أصغر أبناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن عبدالله حسن يوسف، وهو أصغر أبناء الفنان الكبير حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى، اللذين أثمر زواجهما عن الأبناء ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله، حيث رحل الأخير فى حادث غرق بإحدى قرى الساحل الشمالى.

وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمطروح.