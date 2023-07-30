الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فنانون تجاوزوا صعوبة الثانوية العامة ومنهم متوسطي المجاميع

فنانين السينما
فنانين السينما

تعتبر نتيجة الثانوية العامة 2023 حديث الكثير من المواطنين خلال الأيام الحالية استعداداً لظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونعلم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي مرحلة مهمة في حياة كل طالب لتحديد مسار حياته بعد الحصول على الشهادة الثانوية، وبمناسبة استعداد أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2034 لظهور نتيجة الثانوية العامة، يرصد موقع “الدستور" خلال السطور التالية قائمة بأبرز الفنانين الذين تجاوزوا صعوبة الثانوية العامة ومنهم متوسطي المجاميع، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

فنانون تجاوزوا صعوبة الثانوية العامة

وإليكم قائمة بأبرز الفنانين الذين تجاوزوا صعوبة الثانوية العامة ( الفنان آسر ياسين 100% - الفنان أحمد فهمي 99.8% - الفنانة منى زكي 95% - الفنان محمد محسن 94.5% - الفنانة ميس حمدان 92.8% - الفنانة نجلاء بدر 92% - الفنانة كارمن سليمان 87% - الفنانة ريهام عبد الغفور 86% - الفنانة زينة 86%).

أما عن متوسطي المجاميع في الثانوية العامة من الفنانين فهم كُثُر وأبرزهم:

(عبد الله مشرف 49.9% -  أحمد حلمي 50% - أمير كرارة 52% -  ماجد المصري 54% -  أحمد فتحي 55.5% - محمد هنيدي 57.5% - حمادة هلال 59% - روبي 60% - عمرو دياب 60% - عبير صبري 61% - أحمد عيد 61% - إدوارد 69% - أشرف عبد الباقي 70% - أحمد زاهر 71% -  ياسمين صبري 73% - تامر حسني 73%).

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهت من نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث يتم حاليا وضع قائمة بأسماء أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) والتي تضم نحو 33 طالبا وطالبة من جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية (عربي، لغات) والمتفوقين والمكفوفين.

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