أوسوريو: مباراة الشباب السعودى مفتاح التأهل للدور الثانى من كأس الملك سلمان

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صعوبة مباراة الشباب السعودي المقرر لها غدًا الإثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنواجه فريقًا كبيرًا يمتلك عناصر شبابية وخبرة مثل إيفر بانيجا، وستكون مباراة قوية وصعبة".

وأضاف أوسوريو: "فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير، وسنحاول السيطرة على الاستحواذ منهم وخلق فرص واستغلالها بشكل جيد للتسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع: "سنحافظ على نفس أفكارنا في اللعب، والبطولة العربية فرصة جيدة لمواجهة فرق سعودية مدعمة بالنجوم كي نثبت أننا فريق كبير".

وأضاف: "فخورون جدًا بالمباراة السابقة أمام الاتحاد المنستيري والفوز والمنافسة في هذه الأجواء الرائعة، ونخوض البطولة خارج أرضنا، ولكن لدينا جمهور كبير يتواجد معنا والكل ساعد في المباراة السابقة".

وتابع: "المدير الفني للشباب مدرب جيد جدًا، ويعلم الأجواء في الكرة العربية، وذلك سيعطي دافعًا لفريقه قبل المباراة".

وقال أوسوريو: "نادي الشباب دخل في مفاوضات مع المدرب الجديد منذ أسبوعين، والمدير الفني يعلم جيدًا كل الأمور الخاصة بالفريق، واللاعبون يرغبون في إظهار أفضل ما لديهم أمام المدب الجديد".

وتابع: "الزمالك سينافس ويلعب بقوة منذ أول دقيقة في اللقاء، وفي أي مكان في العالم المدرب ليس النقطة الأهم، بل هم اللاعبون هم العامل الأهم، وشاهدنا كل فرق العالم تدعم صفوفها مثلما يحدث في الدوري السعودي، لأن اللاعب هو العامل الأهم في المنظومة".

وفيما يخص الثلاثي العائد من الإعارة يوسف أوباما وحمدي علاء وأحمد زكي قال: "الثلاثة لاعبين مميزون، ودور الجهاز الفني هو تجهيزهم بشكل قوي للمباريات المقبلة مثلما حدث مع نبيل عماد دونجا، والثلاثي سيكون جاهزًا بالترتيب كي يقدموا الأفضل عندما يشاركون".

وأضاف قائلًا: "اللاعب المصري يمتلك ميزتين، وهما القوة البدنية والسرعات، والأمر الثاني الموهبة مثل أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد إيشو وحمزة المثلوثي وسيف الجزيري".

وتابع: "الجميع لن يخشى المواجهات سواء مباراة الشباب أو النصر، والمباراة تكون 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".