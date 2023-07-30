ماس كهربائى وراء حريق مصنع بلاستيك فى السلام

‏نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك في مدينة السلام.

كانت عملية إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بدائرة السلام أول، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون أي وفيات أو مصابين.

وتبين من الفحص الأولي أن المصنع مكون من أربع طوابق وأرضي، والنيران شبت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر، وتبين أن ماسا كهربائيا تسبب في اشتعال النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.