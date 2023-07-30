حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

حالة من الحزن يعيشها الوسط الفني تضامنًا مع الفنان حسن يوسف الذي فقد نجله «عبد الله» أصغر ابنائه في حادث غرق بالساحل الشمالي.

أبناء حسن يوسف

وتبين أن عبدالله يوسف، 35 سنة، هو الأبن الأصغر للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، حيث أنجب الثنائي أربعة أبناء هم كل من : «ناريمان، عمر، محمود، وأصغرهم "عبد الله الفتى المدلل الذي توفى غرقًا بالساحل الشمالي خلال الأجازة الصيفية.

اسفكسيا الغرق

وتبين أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثمانه من شواطيء إحدى قرى الساحل الشمالي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه توفي بسبب إسفكسيا الغرق.

وظائف الجسم متوقفة

وتم نقله بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين في محاولة أخيرة لإنقاذه لكنه وصل جثة هامدة حيث بالكشف الطبي عليه تبين أن وظائف الجسم الحيوية جميعها متوقفة وتم إيداعه بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



حاصل على بكالوريوس إعلام

وكانت محطات «عبد الله» التعليمة مختلفة حيث درس الطيران في أوكرانيا ثم حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت، ولم يقتحم الوسط الفني بل فضل الابتعاد عن الأضواء.

صلاة الجنازة

وتستعد الأسرة حاليًا لتشيع جثمان المتوفي إلى مثواه الأخير وتوديعه بالدفن في مقابر العائلة مع التمني بالرحمة والمغفرة من الأقارب والأصدقاء للمتوفي الذين ينشرون له دفاتر عزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.