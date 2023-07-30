بوتين: الأسطول الروسي قادر على حماية الحدود البحرية للبلاد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضمام 30 سفينة جديدة للبحرية الروسية هذا العام، مشيرا إلى أن بلاده تنفذ بثقة مهام سياسة بحرية واسعة النطاق وتوسع باستمرار قوة أسطولها.

بوتين: الأسطول الروسي لا يقهر

وقال بوتين خلال حضور العرض العسكري البحري بمدينة سان بطرسبورغ اليوم احتفالا بيوم البحرية رفقة عدد من الزعماء الأفارقة، أن الأسطول الروسي قادر على حماية الحدود البحرية للبلاد، ولا يزال حارسا لا يُقهر لحدود روسيا وذلك وفق قناة “روسيا اليوم”.

وأضاف "على مدى قرون كان أسطولنا ولا يزال حارسا لا يُقهر لحدود الوطن وفخره ومجده، ولذا تحتفل روسيا كلها وشعبها بشرف الأسطول".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد وقف الأسطول الروسي مرارا في وجه الأعداء كحصن منيع، وشكل تاريخ تطور قواتنا البحرية جوهرها وهدفها الرئيسي الدفاع عن الوطن".

بوتين: لا أحد يسعى لمواجهة بين روسيا و الناتو

وسبق وأكد بوتين، أن موسكو لا تسعى لصدام مباشر بين الجيش الروسي وقوات حلف الناتو ، لكن إذا أراد أحد ذلك، فإن روسيا مستعدة له.

وقال بوتين في رد على سؤال حول الاستفزازات الأمريكية في سوريا، إن روسيا مستعدة لأي سيناريو، لكنها لا تريد صداما عسكريا مباشرا مع الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي، أن رؤساء بعض الإدارات يتواصلون بشكل مباشر مع بعضهم ولديهم فرصة للتشاور بشأن أي حالة طوارئ.