الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين بحادث تصادم فى الشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص بكدمات وخدوش بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسوزوكي ببندر فاقوس، في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي فاقوس باستقبال كل من "ياسمين.ع " 10 سنوات، "فاطمة. م" ، 60 سنة ، "ملك. ع"، 15 سنة ، "عبد السلام. س" ، 55 سنة، "صفية. ع" 15 سنة و"محمد. ا" 66 سنة و"عماد. ا" 27 سنة مصابين بجروح وخدوش بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسوزوكي ببندر فاقوس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي فاقوس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

حادث تصادم سوزوكي سيارة ملاكي محافظة الشرقية

الأكثر قراءة

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين