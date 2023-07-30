7 مصابين بحادث تصادم فى الشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وخدوش بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسوزوكي ببندر فاقوس، في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي فاقوس باستقبال كل من "ياسمين.ع " 10 سنوات، "فاطمة. م" ، 60 سنة ، "ملك. ع"، 15 سنة ، "عبد السلام. س" ، 55 سنة، "صفية. ع" 15 سنة و"محمد. ا" 66 سنة و"عماد. ا" 27 سنة مصابين بجروح وخدوش بالجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسوزوكي ببندر فاقوس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي فاقوس، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.