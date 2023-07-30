الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مجلس أمناء مدينة الجلود يطالب "الصناعة" بوقف تصدير الجلد الخام

الجلود
الجلود

قال مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى الروبيكى، إنه يوجد حالة "غليان" بين أعضاء الجمعية العمومية داخل مدينة الجلود من المصنعين والمنتجين؛ بسبب تصدير الجلد الخام فى مرحلة الجير كمخلفات جلود لـ"مصانع الجيلاتين" فى الخارج؛ مما يهدد "الثروة الحيوانية، مصانع دباغة الجلود داخل مدينة الجلود فى الروبيكى، ومصانع الأحذية المحلية ومصانع الجيلاتين المصرية بسبب ارتفاع سعر الخام من الجلد خصوصاً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد حاليا.

 

وأضاف رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى الروبيكى، أن تصدير الجلود الخام المصرية فى مرحلة "الجير" يُمثل إهدارا للقيمة المضافة التى تنتهجها سياسة الدولة الاقتصادية؛ لتعظيم الموارد والخامات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة فرص التصدير للصناعة المحلية وتوفير فرص العمل لشباب المصريين.

 

وأشار إلى أنه كان يصعب وقف تصدير الجلد فى مرحلة "الجير" فالأولى فتح تصدير الجلد  فى كل ما هو بعد مرحلة "الجير"  فى صورة: "بيكل، أوالويت بلو" على الأقل له قيمة مضافة؛ وسيساهم فى زيادة الصادرات المصرية من دباغة وصناعة الجلود إلى الضعف وتوفير العملة الصعبة فى خلال أقل من ثلاث شهور لحين تشغيل الـ 100 مصنع المرتقب افتتاحهم ضمن استثمارات المرحلة الثانية فى مدينة الجلود بالروبيكى.

 

وأوضح المحاسب مصطفى حسين، أنه يوجد اجتماع على مدار الساعة مع معظم أعضاء الجمعية العمومية لمدينة الجلود فى الروبيكى بشكل يومى للخروج من تلك الأزمة الصعبة بسبب أنه يوجد موافقة من إحدى الجهات على تصدير الجلود المصرية الخام فى مرحلة "الجير"؛ لأحد المصدرين من خارج مدينة الجلود فى الروبيكى؛ مما يمثل تهديدا لكلا من: "صناعة دباغة الجلود، صناعة الجلود، صناعة الجيلاتين المحلى، إهدار للثروة الحيوانية، غلق الكثير من المصانع فى قطاع الجلود لإرتفاع المادة الخام بسبب تصديرها فى مرحلة الجير".

 

وأفاد أنه يوجد مطالبات من جميع أعضاء الجمعية العمومية فى مدينة الجلود بالروبيكى وخارجها من المتضررين من تصدير الجلود الخام المحلية فى مرحلة "الجير" بعقد جمعية عمومية طارئة؛ لوقف نزيف استثمارات أصحاب المصانع وشركات دباغة وصناعة الجلود، والجيلاتين فى "مصر"، وسيتم الإعلان عنها عن تحديد الموعد فى أقرب وقت.

 

ونوه أنه تم إعداد مذكرة للمهندس أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ مفادها: "وقف تصدير الجير بكل أشكاله وصوره حفاظاً على الثروة الحيوانية ومصانع الجلود بمدينة الروبيكى ومصانع الأحذية وأيضا مصانع الجيلاتين المحلية، وإذا  كان يصعب ذلك يجب فورا فتح تصدير الجلد  فى كل ما هو بعد مرحلة "الجير"  فى صورة: "بيكل، وويت بلو"؛ لأنه يوجد قيمة مضافة فى تلك المراحل".

استثمارات أعضاء الجمعية اعضاء اقتصادي اقتصادية الاقتصاد

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس