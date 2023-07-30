استخراج 11127 بطاقة رقم قومى فى حملات الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، شمال سيناء.

وأسفرت القوافل عن استخراج 11127 بطاقة رقم قومى، و29332 مصدراً مميكناً.



وفى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 29/7/2023.



واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن وجودهم واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية.

15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 445 بطاقة رقم قومى، و164 مصدراً مميكناً.



وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم، وإيفاد مأموريات لعدد 5 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.



ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد 260 مواطنا ومواطنة.



وقام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظتى البحيرة، كفر الشيخ.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ304 مواطنات بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 402 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



ولاقت هذه الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.