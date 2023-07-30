2 مليون و269 ألف جنيه.. إجمالى إيرادات أفلام عيد الأضحى بالسينما

حققت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، نجاحا كبيرا خلال الأسابيع الماضية واستطاعت الأفلام المعروضة أن تجذب جمهور السينما بمختلف فئاته وحققت الأفلام الأربعة مجتمعة إجمالي إيرادات بلغت 2 مليون و269 ألف جنيه.

وكان لفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز نصيب الأسد من هذه الإيرادات حيث احتفظ العمل بالمركز الأول عن جدراة وحقق الفيلم أمس فقط إيرادات تخطت 955 ألف جنيه.

وفيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف 9، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم “البعبع” للفنان أمير كرارة بإيراد وصل إلى455.547 جنيه.

و"البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيراد وصل إلى 411.713 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب

وجاء في المركز الرابع فيلم "تاج للنجم تامر حسني إيرادات بلغت 316.403 جنيه.

و"تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم "مطرح مطروح" إيراد أمس الجمعة وصل إلى 131.108 جنيه.

فيلم مطرح مطروح من بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.