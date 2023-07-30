رئيس جامعة عين شمس ونائبه يلتقيان العلماء المصريين المتميزين فى الخارج

استضافت جامعة عين شمس لقاءً جمع بين الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومجموعة من العلماء المصريين المتميزين المقيمين في الخارج.



يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على متابعة كل ما هو جديد في مجالات العلوم الحديثة وإيمانًا بالدور الذي يقوم به العلماء المصريون وأبناء الجامعة من المبعوثين بالخارج وبهدف تعزيز التعاون وتحسين البرامج الدراسية والخطط الأكاديمية.



عقد اللقاء عبر تقنية زووم بقاعة الاجتماعات الكبري بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بحضور د. عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، ود. رمزي عبدالعزيز الباحث بجامعة ألتو بفنلندا.



تأتي هذه الخطوة الرائدة في إطار رغبة الجامعة في رفع مستوى التعليم العالي وتطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة من خلال الاستفادة بخبرات المصريين المتميزين في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية لتحسين جودة التعليم وتطوير البحث العلمي.



تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة، من بينها تحسين البرامج الدراسية، حيث تبادل المشاركون أفكارًا وآراء حول كيفية تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لتلبية متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل المتغيرة، تعزيز البحث العلمي من خلال التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على إجراء الدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، إجراء البحوث النوعية التي يساهم فيها أكثر من تخصص علمي لضمان كفاءة وقوة تأثير البحث العلمي، وبناء شراكات علمية بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية العالمية من خلال استضافة أساتذة زائرين لتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الورش والندوات العلمية المشتركة ضمانًا لإنشاء قنوات علمية تضمن القيام بأبحاث علمية مميزة.



تناول الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الحديث عما قامت به الجامعة من تطوير على كافة المستويات وكيفية طرح هذه المقترحات ضمن منظومة التطوير داخل جامعة عين شمس لضمان مستوى مميز يحقق ريادة جامعة عين شمس على كافة المستويات العلمية والبحثية. كما شدد سيادته خلال اللقاء على أهمية تشجيع العلماء المصريين المبعوثين بالخارج للعودة إلى الوطن، ودعم فرص المشروعات البحثية والتعاون في مجالاتهم المتخصصة.



من جانبه، أكد د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اندماج العلماء المصريين المميزين بالخارج ضمن المجتمع الجامعي لجامعة عين شمس سوف يساهم في بناء مستقبل الجامعة، ويضمن بناء كوادر علمية تساير التطورات العلمية حول العالم.



في نهاية اللقاء، أعرب الحضور عن امتنانهم لجامعة عين شمس على استضافة هذا الحدث الهام، وعلى حرصها على تطوير التعليم العالي في مصر. كما أعربوا عن استعدادهم للمساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف الجامعة ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الريادة الأكاديمية والعلمية في المنطقة.



تعكس هذه المبادرة التزام جامعة عين شمس بتحسين جودة التعليم والبحث العلمي من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع الكفاءات المصرية المبدعة في الخارج، وتؤكد دور الجامعات في تقديم الإسهامات البناءة لتحقيق تطور مستدام في المجتمع والاقتصاد المصري.