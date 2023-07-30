الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدرجه بحجة إنهاء خلافهما فأنهى حياته بالسويس

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في كشف ملابسات العثور على جثة مسجل خطر مقتول في منطقة فيصل بالسويس.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بالعثور على جثة شخص مجهول  وبها جروح متفرقة، على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه مسجل خطر وأن وراء ارتكاب الواقعة آخر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجنى عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله وأنه قام باستدراجه للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

السويس جثة مسجل كشف ملابسات وزارة الداخلية سلاح أبيض

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